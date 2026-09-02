Lale Gül, Mark Baanders en Jamie Vaes maken deel uit van het vaste panel van het nieuwe entertainmentprogramma Buzz, zo heeft Talpa Network woensdag bekendgemaakt. Het programma is vanaf 7 september iedere werkdag te zien op NET5.

In Buzz bespreken presentatoren Iris Enthoven en Wiesje Hillen met het panel onderwerpen uit de entertainmentwereld. Het gaat onder meer over entertainmentnieuws, virale momenten en opvallende berichten op sociale media.

Eerder werd al bekend dat Défano Holwijn, Tim Senders, Roxanne Kwant, Julia van Reyendam, Lieuwkje Dijkstra en Stephanie Tency deel uitmaken van het vaste panel.