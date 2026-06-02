Dode en twee gewonden door steekincident in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD (ANP) - Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard zijn een dode en twee gewonden gevallen, meldt de politie. Rond 19.35 uur kreeg de politie een melding van een steekpartij en zette vervolgens de omgeving af voor een grote actie. De politie heeft nog niemand aangehouden en roept getuigen op zich te melden.

De politie omsingelde het gebouw en hield het onder schot. Ook waren er specialistische teams, zoals de Dienst Speciale Interventies (DSI), en een traumahelikopter aanwezig. Een ANP-verslaggever zag later dat er werd afgeschaald en dat de DSI-agenten zich hadden omgekleed. Wel is het gebouw met hekken afgeschermd van de toeschouwers. Daar wordt nu forensisch onderzoek uitgevoerd. Maandagavond kan de politie nog niets vertellen over wat er is gebeurd.

Het is niet duidelijk wie de slachtoffers zijn. De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis afgevoerd.