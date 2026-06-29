Halsema moest avondklok uitvoeren, 'hoe ingewikkeld ook'

DEN HAAG (ANP) - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest de avondklok tijdens corona uitvoeren, aangezien het een landelijke maatregel was. "Hoe ingewikkeld ook", zei Halsema tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.

Zij vond de avondklok zeer frustrerend en vroeg constant aandacht voor de effecten van de maatregel op mensen. "Ik hoop dat het invloed heeft gehad", maar zij twijfelde daar tijdens haar verhoor lachend aan, aangezien de avondklok ruim drie maanden gold. Desondanks overwoog zij nooit om af te treden.

Zij benadrukte meermaals kenbaar gemaakt te hebben wat zij van de maatregel vond, maar is tegenstander van ruzie binnen het bestuur. Halsema had last van gewetensnood, maar "als bestuurder heb je je te voegen naar democratische besluitvorming".

'Pyjamaparty's'

Over de maatregel zelf was Halsema duidelijk. "Niet elk doel heiligt alle middelen. Mensen dwingen om thuis te blijven was voor mij onaanvaardbaar." Zij wees erop dat er op dat moment al een zware lockdown van kracht was die de vrijheid van mensen fors beperkte. De avondklok kwam neer op "vrijheidsontneming", vond zij.

Halsema zei dat de bezwaren die zij had "breed werden gedragen" in het veiligheidsberaad, het overleg tussen de voorzitters van de veiligheidsregio's. "Ik denk dat het voor de meeste van mijn collega's echt een stap te ver was." Toch legden de burgemeesters zich bij de maatregel neer, nadat voorzitter Jaap van Dissel van het Outbreak Management Team (OMT) de verwachte effecten nader had toegelicht.

"Praktisch had ik er ook grote bezwaren tegen", vertelde Halsema. Zij herinnert zich dat destijds in Amsterdam "ongelooflijk veel pyjamaparty's" werden gehouden, waarbij mensen bij elkaar bleven slapen om de avondklok te omzeilen. Daarnaast had zij grote zorgen over de gevolgen voor de mentale gezondheid van mensen.