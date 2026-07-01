JA21 'steekt hand uit' op stikstof maar wil ook aanpassingen

DEN HAAG (ANP) - JA21 zegt ervoor open te staan de stikstofplannen van het kabinet te steunen. "Wij steken onze hand uit", zei Kamerlid Maarten Goudzwaard in het debat over de maatregelen. "Niet uit enthousiasme voor dit pakket, maar omdat stilstand schadelijker is. Ik vraag het kabinet dan ook die hand aan te pakken en te laten zien dat het echt bereid is zijn plannen aan te passen."

Welke aanpassingen hij concreet wil, werd niet direct duidelijk. Wel noemde hij "zorgen" die gaan over maatregelen die de kern van het pakket vormen. Het gaat bijvoorbeeld om de zones met strengere regels rond natuurgebieden en om de regels voor maximale aantallen koeien per hectare.

De kwestie is een "worsteling" voor JA21, aldus Goudzwaard. Hij vindt de gevolgen van stikstofneerslag in de natuur moeilijk te zien. "Dat neemt niet weg dat te veel stikstof de bodem ook kan verzuren. En dat het goed is om stappen te zetten om die emissies te verminderen."