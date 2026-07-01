AMSTERDAM (ANP) - Het laatste kunstwerk van de onlangs overleden Wim T. Schippers is woensdagmiddag onthuld in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het werk, dat Wim is weg 1942-2026 (onvoltooid) heet, is door Schippers voor zijn overlijden aan het museum geschonken. Bij de onthulling waren zo'n honderd vrienden van de kunstenaar aanwezig, onder wie Paul Haenen, Titus Muizelaar, Dick van den Toorn en Sjarel Ex.

Het werk bestaat uit een hoog tafeltje met een koffiekopje met daarin koffierestanten en een lepeltje. Daarnaast staat een pot verf met de kwast er nog in. Het tafeltje staat op een grote verzameling zand, met daarin twee schoenen. "Het ziet eruit alsof de kunstenaar even de deur is uitgelopen en ieder moment weer terug kan komen", omschrijft een woordvoerder van het museum.

Wim is weg 1942-2026 (onvoltooid) is tot en met 19 juli te zien in het Stedelijk Museum. In de zaal is ook een condoleanceregister aanwezig waar bezoekers een boodschap over of herinnering aan de overleden artiest kunnen delen.