Kamerleden: noem misbruikchatgroepen georganiseerde misdaad

DEN HAAG (ANP) - Deelnemers van besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden uitgewisseld, moeten harder worden aangepakt, vinden Kamerleden van links tot rechts. Tijdens het wekelijkse vragenuur klonk meermaals de roep om deelname aan zo'n groep aan te merken als georganiseerde misdaad. Justitieminister David van Weel is bereid deze optie te onderzoeken en is net als Kamerleden geschokt door de zedenzaak die vorige week aan het licht kwam.

De politie heeft vier mannen aangehouden voor het bedwelmen en daarna verkrachten van vrouwen, of pogingen daartoe, en het uitwisselen van beelden daarvan op sociale media.

Het is volgens de VVD-bewindsman ingewikkeld om hier vat op te krijgen. Het delen van zelfgemaakte misbruikbeelden is vaak een vereiste om deel te nemen aan zulke chatgroepen. Dat maakt het moeilijk voor de politie om stiekem mee te kijken. Die heeft daarom tips nodig van toevallige getuigen van misbruik of deelnemers die tot inkeer zijn gekomen.