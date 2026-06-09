ENSCHEDE (ANP) - Verdediger Mats Rots verruilt per direct FC Twente voor Hoffenheim. Volgens de Duitse club tekende de 20-jarige jeugdinternational "een langdurig contract". Hoffenheim werd afgelopen seizoen vijfde in de Bundesliga.

"Het is eigenlijk bizar hoe het allemaal gegaan is. Ik ben vanaf de jongste jeugd opgegroeid bij FC Twente, heb de hele jeugdopleiding doorlopen en nu na één volledig seizoen in de Eredivisie mag ik deze stap naar de Bundesliga al maken", zei Rots op de site van Twente. "Ik ben er trots op om deze stap nu te maken en kijk ernaar uit om mij verder te ontwikkelen als voetballer."

Rots maakte in augustus 2023 zijn debuut in het eerste elftal van Twente. Vanaf januari 2025 speelde hij een half jaar op huurbasis voor Heracles Almelo. Hij kwam tot 43 officiële wedstrijden voor Twente en scoorde daarin vijf keer.