Marechaussee vindt verborgen vuurwapens bij school Overasselt

OVERASSELT (ANP) - Tijdens een zoektocht naar bewijsmateriaal en sporen heeft de marechaussee "goed verborgen vuurwapens" aangetroffen in de buurt van een basisschool in Overasselt. Specialisten zijn aanwezig voor verder onderzoek en het veiligstellen van de wapens, meldt de politie. Ze lagen niet op het terrein van de school. Het precieze aantal wapens en andere details zijn niet bekendgemaakt.

De politie doet sinds het geweld in het Gelderse dorp op 1 september onderzoek naar verdachten en bewijsmateriaal in de regio. Meerdere keren heeft de politie wapens gevonden die mogelijk in verband staan met de schietpartij.