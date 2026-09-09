ELDA (ANP/RTR) - De Argentijnse voetbalgrootheid Lionel Messi wordt mogelijk eigenaar van een tweede Spaanse club, Eldense. Hij is dicht bij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep, die nu een meerderheidsbelang heeft in Eldense. Die club komt uit in de Segunda División, het tweede niveau.

Messi kocht eerder dit jaar de Spaanse vijfdeklasser UE Cornellà, een club uit een buitenstad van Barcelona.

Eldense bevestigde aan persbureau Reuters dat er een principeakkoord ligt met Messi, maar dat de laatste juridische en contractuele procedures nog moeten worden doorlopen om de overdracht definitief te maken.

De burgemeester van Elda reageerde in sportkrant AS verheugd. "In dit stadium moeten we de terughoudendheid betrachten die bij dergelijke situaties hoort en afwachten of de deal daadwerkelijk doorgaat, maar hoe dan ook mogen we trots zijn op onze stad en de voetbalclub die ons vertegenwoordigt. Dat iemand als Leo Messi interesse in ons toont en zowel de club als Elda wil steunen, is fantastisch nieuws."