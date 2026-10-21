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Nederlandse mannen in Colombia aangehouden op verzoek van OM

21 okt , 9:35NL 12 Groningen
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MEDELLIN (ANP) - In een internationaal drugsonderzoek zijn twee Nederlandse mannen op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) aangehouden in Colombia. Een woordvoerder bevestigt dat na berichtgeving van het AD. Het OM heeft de Colombiaanse autoriteiten nog niet om uitlevering gevraagd. De identiteit van de mannen is nog niet bekendgemaakt.
De Colombiaanse krant El Tiempo schrijft dat de Nederlanders verdacht worden van het smokkelen van cocaïne naar Europa, specifiek naar België en Nederland. De mannen zouden volgens de krant een schakel zijn tussen illegale Europese organisaties en Colombiaanse drugshandelaren. Ze zouden zijn aangehouden in de steden Cali en Medellín.
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