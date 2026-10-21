Kostuums en andere James Bond-spullen te koop op veiling

Honderden voorwerpen uit de James Bond-filmreeks zijn sinds woensdag te koop via een onlineveiling van veilinghuis Propstore. In totaal worden vierhonderd items aangeboden uit de films, van Dr. No uit 1962 tot No Time to Die uit 2021. De veiling loopt tot en met 27 oktober, zo schrijft The Hollywood Reporter.

Onder de voorwerpen bevinden zich onder meer een pak, overhemd en manchetknopen die Daniel Craig droeg in Skyfall uit 2012. De verwachte opbrengst daarvan is maximaal 53.000 dollar. Ook de jurk en sandalen van Ana de Armas uit No Time to Die moeten ongeveer dat bedrag opleveren.

"Bond maakt al meer dan zestig jaar deel uit van de filmwereld en elke generatie heeft zijn eigen Bond", zegt Alastair McCrea van Propstore tegen The Hollywood Reporter. "Dat maakt het verzamelen van Bond-spullen zo aantrekkelijk: er is voor ieder wat wils, of het nu gaat om de films, de acteurs, de gadgets, posters, kostuums of originele kunstwerken."

Ook verwacht McCrea dat de belangstelling voor spullen uit de James Bond-films de komende jaren zal toenemen met de komst van de nieuwe film, geregisseerd door Denis Villeneuve.