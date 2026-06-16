Pindakaasvloer van Wim T. Schippers keert terug in museum

ROTTERDAM (ANP) - Museum Boijmans Van Beuningen gaat de overleden kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers eren met een nieuwe uitvoering van zijn iconische pindakaasvloer. Dat laat een woordvoerder dinsdag weten aan het ANP. De Pindakaasvloer wordt in juli opnieuw gemaakt in het Depot van het Rotterdamse museum.

"In de afgelopen maanden heeft het museum met Wim T. gewerkt aan afspraken over de uitvoering van zijn kunstwerk. Hiermee eren wij hem nog een keer", aldus de woordvoerder. Wanneer het kunstwerk precies te zien is, wordt nog afgestemd. Het museum kocht het werk eind 2010 aan voor de eigen collectie, waardoor het op verschillende plekken en in verschillende varianten opnieuw kan worden uitgevoerd.

Maandag werd bekend dat Schippers op 83-jarige leeftijd is overleden. De Pindakaasvloer, een vloer bedekt met een dikke laag pindakaas, geldt als een van Schippers' bekendste kunstwerken.