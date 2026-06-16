Disney+-serie Rivals krijgt derde seizoen

De serie Rivals krijgt een derde seizoen. Disney+ heeft bekendgemaakt dat er twaalf nieuwe afleveringen komen van de dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van de Britse schrijfster Jilly Cooper.

De aankondiging komt voordat het tweede deel van seizoen twee is verschenen. Die zes nieuwe afleveringen zijn vanaf november te zien op Disney+. In de serie spelen onder anderen David Tennant, Aidan Turner, Alex Hassell en Danny Dyer.

Rivals vertelt het verhaal van de concurrentie tussen personages die strijden om de controle over een lokale onafhankelijke televisiefranchise. De serie won eerder een International Emmy en twee BAFTA's.