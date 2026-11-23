UTRECHT (ANP) - Rijkswaterstaat heeft maandag op veel wegen in het land zout gestrooid. Volgens een woordvoerder gingen er strooiwagens op pad in Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, delen van Noord-Holland, Friesland en Gelderland. Naar verwachting zal de wegbeheerder later deze week in het hele land strooien, aangezien de vorst mogelijk nog wel even aanhoudt.

Op de onlinestrooikaart van Rijkswaterstaat is te zien dat er maandagochtend rond 10.30 uur ruim 650.000 kilo zout is gestrooid. De strooiwagens hadden op dat moment zo'n 12.350 kilometer gereden.

Volgens Weeronline was er in de nacht van zondag op maandag voor het eerst dit winterseizoen sprake van lokaal matige vorst. In Enschede zakte de temperatuur naar -5,3 graden. Dat is volgens het weerbureau aan de vroege kant. Naar verwachting is er de komende week elke nacht grote kans op vorst.