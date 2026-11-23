ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft maandag in hoger beroep dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 35-jarige Fouad L., de zogenoemde 'Erasmusschutter', voor onder meer drie moorden. L. schoot op 28 september 2023 in Rotterdam zijn buurmeisje Romy (14), haar moeder Marlous (39) en geneeskundedocent Jurgen Damen (43) dood.

De man wilde wraak nemen omdat hij zijn artsendiploma niet kreeg. Op de fatale dag stichtte hij ook brand in zijn woning en vervolgens in het Erasmus MC.

De rechtbank veroordeelde L. vorig jaar tot levenslang, na een eis van dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging. Zowel de verdachte als het OM ging in beroep tegen het vonnis.