Sovjet Ereveld in Leusden opnieuw beklad

LEUSDEN (ANP) - Het Sovjet Ereveld in Leusden is opnieuw beklad. Dit keer zijn de obelisk en de gedenkmuur met rode en zwarte verf besmeurd. Op beelden op de sociale media van de begraafplaats is te zien dat er leuzen zijn aangebracht als 'Fuck Refugees', 'Not against Russians but against commies' en 'Dutch government = commies'.

Op het Sovjet Ereveld liggen 865 oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit de Sovjet-Unie begraven.

Directeur Remco Reiding van de Stichting Sovjet Ereveld noemt de bekladding "tragisch en verdrietig". "Dat deze herdenkingsplek opnieuw is beklad, raakt ons diep. Niet alleen vanwege de schade, maar vooral vanwege het gebrek aan respect voor de oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden", aldus de directeur.

Gedenkmuur

De politie is zaterdagavond nog bezig met het sporenonderzoek. Een woordvoerder zegt dat de melding van de bekladding zaterdagmiddag binnenkwam.

In juli van dit jaar werden bijna 150 grafstenen, de obelisk en de gedenkmuur met rode verf beklad, met teksten als 'Fuck Putin' en 'Fuck Zelensky'.