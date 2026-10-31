Stuurloze boot had 36 Afghanen en 2 Soedanezen aan boord

HOOGERHEIDE (ANP) - De groep migranten die zaterdagochtend van een rubberboot voor de Zeeuwse kust is gehaald, verblijft in de Brigade Brabant-Oost van de marechaussee in Hoogerheide. Het gaat om 36 mannen uit Afghanistan, zegt een woordvoerder van de marechaussee.

Bij de brigade wordt hun identiteit gecontroleerd en wordt bekeken of de Afghanen asiel willen aanvragen. In dat geval kunnen ze naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Als ze daar geen aanspraak op kunnen maken, krijgen ze een "verzoek" om weg te gaan, aldus de woordvoerder. Nadat een en ander is vastgesteld, worden de Afghanen overgebracht naar "verschillende locaties in het land".

Twee Soedanezen die ook op de boot zaten, werden zaterdagochtend aangehouden. Zij worden verdacht van mensensmokkel.

De boot had geen motor meer en was stuurloos. Het vaartuig is naar Cadzand gesleept, waar de mensen van boord zijn gehaald. De marechausseewoordvoerder zegt niet te kunnen zeggen waar de boot vandaan kwam en wat het beoogde reisdoel was.