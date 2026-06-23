Verhoogd risico op natuurbrand in zeven veiligheidsregio's

DEN HAAG (ANP) - In 7 van de 25 veiligheidsregio's geldt een verhoogd risico op natuurbranden. Dat is te zien op een kaart die de brandweer bijhoudt. De waarschuwing geldt in alle Noord-Hollandse veiligheidsregio's. In twee Zuid-Hollandse en een Limburgse veiligheidsregio geldt ook fase 2.

De brandweer kondigt fase 2 af wanneer het langere tijd droog is in de natuur. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten wordt verzocht extra alert te zijn vanwege het verhoogde risico op natuurbrand. Ook vraagt de brandweer om medewerking bij het voorkomen of beperken van een natuurbrand. In de overige achttien veiligheidsregio's geldt fase 1, waarin nog geen extra maatregelen worden getroffen.

Eind mei gold in het merendeel van de veiligheidsregio's een verhoogd risico op natuurbrand vanwege warm en droog weer. Defensie maakte toen bekend te stoppen met oefeningen met open vuur, pyrotechniek en explosieven in de natuur. Eind april zorgden militaire oefeningen onder soortgelijke omstandigheden namelijk voor natuurbranden in Gelderland en Noord-Brabant. In de loop van mei werd het risico in de meeste veiligheidsregio's weer verlaagd naar fase 1, doordat het weer vochtiger werd.

De komende dagen worden in heel het land hoge temperaturen en droogte verwacht. Het KNMI heeft voor woensdag code oranje afgegeven vanwege de hitte.