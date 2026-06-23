OM eist 2 jaar cel tegen 2 vrouwen voor zware kindermishandeling

UTRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag twee jaar gevangenisstraf geëist tegen twee vrouwen vanwege zware kindermishandeling in Utrecht. Volgens het OM heeft Karlijn van R. (37) haar minderjarige zoon en dochter stelselmatig mishandeld. Een vriendin van haar, Chantal S. (42), ziet de officier als medeplichtige.

Het OM beschuldigt de moeder ervan in de periode van 1 augustus 2023 tot en met 19 augustus 2024 haar kinderen geschopt en geslagen te hebben en hen soms een dag lang te hebben onthouden van eten of drinken. Ook werden zij soms opgesloten in hun slaapkamer en werden ze als straf onder een koude douche gezet of gekleineerd. Omdat ze niet altijd naar de wc mochten, zaten de kinderen in hun eigen urine of ontlasting op de grond.

Het OM spreekt van een "toxische relatie" tussen de twee vrouwen, die aanvankelijk begon als vriendschap. De moeder heeft in de mishandeling een "uitvoerende rol" gehad, S. is volgens het OM medeplichtig omdat zij een "sturende rol" had. Via duizenden appjes en gesprekken via Facetime gaf zij advies hoe haar vriendin met haar kinderen moest omgaan.