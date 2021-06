Nieuw deelfietseninitiatief op de Veluwe van start

Je verplaatsen over de Veluwe terwijl je zo min mogelijk CO2 uitstoot: dat kan nu een stuk makkelijker door het gebruik van deelfietsen.

De Veluwse ondernemers Hendrik-Jan Borsboom van Outdoor Nunspeet, Peter Oversteegen van Veluwe Actief, John van de Hoef van Fiets & Verhuur Ede en Erik Kroon van de Veluwespecialist hebben ervoor gezorgd dat het mogelijk is. Ze sloegen hun handen ineen en vormen nu de coöperatie ‘Veluwe Deelfiets’.

De Veluwe Deelfiets

De coöperatie wil een bijdrage leveren aan het duurzaam beleven van de Veluwe.

“De elektrische deelfietsen zijn straks te vinden op strategisch gekozen locaties op de Veluwe. Denk bijvoorbeeld aan de ontvangstlocaties. Hier kan de Veluwse bezoeker duurzaam zijn reis vervolgen over de Veluwe.”

“Als je het gebruik van deelfietsen populair wil maken, gaat het niet zozeer om de fiets, maar om het slot,” zegt Peter Oversteegen. “De fietsen zijn uitgerust met een deelslot dat je met je telefoon opent via een website of app. Hierop is ook te zien waar de deelfietsen te vinden en te reserveren zijn. Er wordt gestart met elektrische fietsen met een eenduidige Veluwe-uitstraling, waarmee je comfortabel langere afstanden over de Veluwe kunt fietsen. Maar in principe is elke vorm van micromobiliteit eenvoudig toe te voegen aan het systeem. Het is dus een deelplatform dat onafhankelijk is van het type fiets of voertuig.”

Het idee

Veluwe Deelfiets kwam mede tot stand dankzij de RegioDeal Veluwe – een samenwerking tussen het Rijk en de regio om de kracht van de regio te versterken. De inspiratie kwam van twee andere Europese duurzame mobiliteitsprojecten. Adviesbureau Advier ondersteunt de organisatie Veluwe-op-1 met duurzame mobiliteitsoplossingen. Ze is daarnaast partner in twee Europese Interreg-projecten: SHARE-North en NSR MOVE. Zo werd internationale ervaring aangewend waarop de deelfietsencoöperatie voort kan bouwen.

Versterking lokale economie

Het mes snijdt aan twee kanten, zo is het idee. De samenwerking van de Veluwse ondernemers versterkt de lokale economie – die het afgelopen jaar op een aantal plaatsen flinke deuken opliep. Door gebruik te maken van de kennis en kunde uit andere landen, hoefde het wiel bovendien niet opnieuw uitgevonden te worden. Het al bestaande concept kon simpelweg aangepast worden aan de Veluwse wensen en kwaliteitsnormen.

“Het mooie is dat iedere fiets een eigenaar heeft. We spreken eigenlijk liever van gastvrouw of -heer. De fiets is dus niet anoniem en dat maakt dat mensen er zorgvuldig(er) mee omgaan. En de digitale registratie draagt daar natuurlijk ook aan bij”, zegt Erik Kroon. “Ook het risico op zogenaamde zwerffietsen is met dit systeem minimaal.”

Toetreden kan

De coöperatie geeft aan dat andere ondernemers makkelijk kunnen toetreden. Op die manier komen er meer fietsen en ontstaat er een diverser aanbod van micromobiliteit dat aansluit bij de behoeften van de gast. Vanaf begin juni kan de eerste Veluwe Deelfiets gehuurd worden. Vanaf dat moment is ook de website VeluweDeelfiets.nl actief.

Duurzaamheid

De regio is blij met het initiatief. Om de Veluwe leefbaar te houden is het belangrijk in duurzaamheid te investeren, zo vinden veel inwoners. Er moet een goede balans komen tussen wonen, recreëren en natuur. De deelfietsen worden gezien als een mooie bijdrage, omdat zij naadloos aansluiten op het openbaar vervoer en de parkeerplaatsen aan de randen van de Veluwe.

