Tips die jou aan dé ideale baan helpen

We doen het allemaal weleens: solliciteren. Voor de één een fluitje van een cent, voor de ander een grote nachtmerrie. Ook als jij niet bulkt van het zelfvertrouwen of geen perfect CV hebt, is het heel goed mogelijk om een baan te bemachtigen. Met een goede voorbereiding en het oefenen van je gesprek, kom je een heel eind. Met deze tips geef jij je sollicitatievaardigheden een extra impuls en vergroot jij de kans op die perfecte baan!

Allereerst willen we beginnen door je wat moed in te praten, want de cijfers en feiten spreken momenteel in je voordeel. Volgens het CBS stonden er in het eerste kwartaal van 2022 meer vacatures open, dan dat er mensen waren. Concreet: voor elke 133 vacatures, waren slechts 100 mensen. De kans dat er dus heel veel concurrentie is op de baan die jij wil, lijkt minder groot. Toch kunnen de volgende tips het verschil maken voor jou tussen wél of niet in positieve zin opvallen tijdens jouw sollicitatie.

Doe je huiswerk

Je bent werkzoekende, dus struin je de bekende plaatsen af naar vacatures. Je oog valt op een vacature die aanspreekt en je besluit de contactpersoon te mailen of te bellen. Dit is het eerste contactmoment. Reden genoeg dus om goed beslagen ten ijs te komen. De eerste indruk is namelijk blijvend, pak dat dus goed aan. Dit kan je doen door je te verdiepen in de vacature of werkgever. Van te voren bellen en interesse tonen in de vacature, is altijd sterk. Ook is het handig als je het voorstellen van jezelf oefent. Houd het kort en bondig, maar probeer jezelf niet te verkopen.

Gesprekstechnieken

We gaven het al aan, maar het oefenen van de gesprekken die je voert, helpt echt bij het beïnvloeden van de uitkomst ervan. Oefen daarom het voorstellen van jezelf, bedenk wat je kracht is én je valkuil en ben zo open mogelijk. Liegen gaat je niet verder helpen in de sollicitatieprocedure. Het oefenen voor de spiegel is een bekende methode, maar het helpt je verder om een écht gesprek met iemand te voeren die jou ook daadwerkelijk aan de tand kan voelen. Als accountmanager bij Grizzly New Marketing moet je tenslotte wel goed uit je woorden kunnen komen.

Bij Grizzly New Marketing ben je onderdeel van één van de snelstgroeiende organisaties van Europa. Bovendien kom je terecht bij de beste Werkgever en op een plek waar veel aandacht is persoonlijke ontwikkeling. Enige oefening kan dus geen kwaad. Uiteindelijk mag het doel er zijn: een baan binnen een internationale professionele organisatie, die als Selected Google Premier Partner internationaal gebenchmarkt wordt, zodat je continu het maximale uit jezelf kan halen.

Formuleer doelen

Het sollicitatiegesprek voer je om een duidelijke reden: jij wil die baan. Daar gaan we vanuit althans. Toch is het niet geheel onbelangrijk om jezelf van tevoren doelen te stellen. Je kunt hierbij denken aan het aantal uren dat je wil werken, salaris of andere arbeidsvoorwaarden die passen bij jou normen en waarden. Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn van belang. Daar kun je dus van te voren ook over nadenken. Je bent ten slotte ook voor jezelf in dienst bij een werkgever. Het mag ook om jou draaien. Durf aan te geven waar je voor wil gaan en sta daar ook voor. Er is nota bene altijd ruimte om te onderhalen.