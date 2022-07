Brownies&downieS komt in handen van Albron

Per 1 september 2022 zal de sociale franchiseformule Brownies&downieS onderdeel worden van Albron. Bij Brownies&downieS hebben medewerkers met een beperking de hoofdrol. Lokaal ondernemerschap, kwalitatieve horeca en volwaardige banen voor bijzondere medewerkers vormen de belangrijkste elementen van het landelijke succes van de sterke horecaketen. Nu de formule na tien jaar is uitgegroeid tot succesvolle publiekslieveling, wil oprichter Thijs Swinkels zich de komende jaren op nieuwe uitdagingen richten. Tijd voor compagnons Thijs en Maarten Halma om op zoek te gaan naar een passende samenwerkingspartner. Deze werd gevonden in Albron als organisatie met een rijke historie van ondernemen vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Toen de eerste locatie in Veghel een succes bleek, werd Brownies&downieS in 2012 een franchiseformule. Een snelle groei naar 54 vestigingen op centrumlocaties door heel Nederland volgde. Het bedrijf geeft mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt de kans om zichzelf te ontwikkelen en volop mee te draaien. Brownies&downieS combineert dat bijzondere werkgeverschap met veel aandacht voor gastvrijheid en goed eten en drinken. Binnen de Brownies&downieS-familie werken ruim 1000 enthousiaste medewerkers.

Met Albron in gesprek

Thijs Swinkels is trots op wat er uiteindelijk van zijn idee is geworden: “De ervaringen tijdens mijn stage in het speciaal onderwijs wilde ik combineren met mijn liefde voor horeca. Dat werd Brownies&downieS. Nu het bedrijf staat als een huis, zijn er andere ideeën waarmee ik aan de slag wil.” Swinkels kwam op zijn zoektocht naar geschikte overnamepartners uit bij Albron. Swinkels: “Albron laat al meer dan een eeuw haar sociale gezicht zien. Ze geven graag iedereen een kans om te groeien in gastvrijheid. Albron voelt ook een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en vult die heel concreet in. Op terreinen zoals duurzaamheid en gezondheid lopen ze voorop. Daarnaast zijn ze echt succesvol in het ontwikkelen en runnen van sterke foodconcepten. Ik weet zeker dat de toekomst van Brownies&downieS bij Albron in meer dan goede handen is. Voor onze geweldige medewerkers, onze betrokken franchisenemers, onze lieve gasten en onze groei. Ik ben dan ook van mening dat met Albron de juiste partij is gevonden om nog meer bijzondere medewerkers aan het werk te krijgen, waardoor onze sociale impact op onze de maatschappij nog groter wordt!’’

Goed voor elkaar

Jan Willem Hilbron, Algemeen Directeur Albron: “Brownies&downieS is een ijzersterk concept met een warm kloppend hart. Albron wordt gevormd door gedreven smaakmakers en dat zijn de mensen, franchisenemers en bijzondere medewerkers van Brownies&downieS bij uitstek. Bij alles wat we bij Albron doen, willen we dat iedereen er beter van wordt. We hebben oog voor elkaar en willen goed voor elkaar zijn. Ook dat past.” Mark Hartmans, Commercieel Directeur Albron: “Bovendien sluit de komst van Brownies&downieS aan op onze ambitie om te groeien op high traffic-locaties, zoals we dat eerder deden met Coffeecompany en onze partnerships met Anne&Max en Starbucks. We bieden daarmee veel mogelijkheden voor gasten die buitenshuis willen werken en elkaar ontmoeten onder het genot van lekker, gezond, duurzaam en betaalbaar eten en drinken. We ontvangen Brownies&downieS daarom met open armen binnen de Albron familie en zien allerlei mogelijkheden voor nieuwe vestigingen in de sectoren waarin wij van oudsher actief zijn, bijvoorbeeld bij de overheid, in het bedrijfsleven en in ziekenhuizen.”