Rotterdammer aangehouden die onder meer zwaar vuurwerk bezat

Een 23-jarige man uit Rotterdam is zaterdagavond aangehouden bij een fouilleeractie op de Olympiaweg in de wijk IJsselmonde, omdat hij ruim honderd knalpatronen, vier voorwerpen die lijken op vuurwapens en tientallen stuks Cobra 6-vuurwerk in zijn bezit had. Agenten controleerden rond 21.30 uur een auto en vonden daarin een aantal patronen voor in wapens. De verdachte verklaarde daarop dat in een busje ergens anders in Rotterdam meerdere wapens lagen.

In dat busje werden naast de voorwerpen die inderdaad lijken op vuurwapens ook de knalpatronen en de Cobra’s gevonden, aldus de politie.