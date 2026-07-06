Beverwijk wil graag met minister in gesprek over asielopvang

BEVERWIJK (ANP) - De gemeente Beverwijk zegt graag met de minister van Asiel en Migratie in gesprek te willen over de opvang van asielzoekers. De gemeente noemt het "jammer" dat zij in de media moesten vernemen dat minister Bart van den Brink de gemeente ontbiedt omdat ze niet voldoen aan hun wettelijke taak om voor voldoende opvangplekken voor asielzoekers te zorgen. Naast Beverwijk moeten ook Aalten, Achtkarspelen, Bergen (Limburg), Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland zich melden op het ministerie voor gesprekken die ertoe moeten leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen.

"Wij kijken uit naar een goed gesprek", aldus de gemeente Beverwijk in een schriftelijke reactie. "Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers. Daarom werken wij al geruime tijd aan de ontwikkeling van een opvanglocatie."

De andere negen gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weigerden maandag te reageren of zeiden later met een reactie te komen.