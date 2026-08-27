Diverse hulporganisaties actief in rampgebied Nepal en Tibet

DEN HAAG (ANP) - Diverse hulporganisaties schalen op om hulp te bieden in het grensgebied van Nepal en Tibet dat woensdag werd getroffen door plotselinge overstromingen. Onder meer UNICEF is aanwezig in de regio en ook het Rode Kruis laat weten volop bezig te zijn met de hulpverlening.

Volgens UNICEF lijkt "gezondheidszorg de belangrijkste prioriteit te zijn" op dit moment. De organisatie levert daarom onder meer medische hulpmiddelen, ondersteunt beschadigde zorginstellingen en levert tenten voor het verlenen van medische hulp. Ook helpt het kinderen en gezinnen met psychosociale zorg.

Woensdag liet het Rode Kruis al weten met hulpverleners onderweg te zijn naar het gebied om levensreddende hulp te gaan bieden. Die hulp is in volle gang, laat een woordvoerder donderdagmiddag weten.

Ook hulporganisatie CARE Nederland zegt op te schalen nu steeds duidelijker wordt welke hulp nodig is. "Mensen hebben onder meer behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, hygiënespullen en medische hulp."