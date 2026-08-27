Gegevens passagiers buitgemaakt bij datalek op Britse luchthavens

MANCHESTER (ANP) - De exploitant van de Britse luchthavens van Manchester, Londen Stansted en East Midlands is getroffen door een datalek, waarbij ook gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Manchester Airports Group meldde donderdag dat "een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens" in handen heeft gekregen.

De buitgemaakte data hebben betrekking op wifi-aanmeldingen op een van de luchthavens en op boekingen voor parkeerplaatsen, loungeplekken en een versnelde doorgang door de beveiligingscontrole. Het gaat daarbij om e-mailadressen, telefoonnummers, kentekens en postcodes. Bank- en betalingsgegevens zijn volgens Manchester Airports Group veilig.

De exploitant meldt niet hoeveel passagiers door het incident zijn getroffen. Volgens Manchester Evening News zijn de data van ongeveer 8,7 miljoen passagiers gelekt.

Manchester Airports Group zegt dat het cyberincident niet heeft geleid tot verstoringen op de luchthavens en dat de veiligheid niet in het geding is geweest.