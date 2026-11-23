ASSEN (ANP) - De 27-jarige Esmée D. uit Assen, die wordt verdacht van moord op haar vriend Ruben (34) in januari vorig jaar, wil hierover geen vragen van de rechtbank beantwoorden. Ze beroept zich op haar zwijgrecht, bleek maandag bij aanvang van de meerdaagse strafzaak.

D. zou tussen 15 en 20 januari 2025 haar vriend van het leven hebben beroofd door hem toxische middelen toe te dienen, een combinatie van een zeer hoge concentratie MDMA en de designerdrug flubromazepam. Volgens het Openbaar Ministerie wilde ze het laten lijken op zelfmoord. De verdachte en het slachtoffer hadden samen een dochtertje van inmiddels 2 jaar oud.

Ook over de relatie met Ruben wil D. niets aan de rechters vertellen. Duidelijk is dat ze in 2024 beviel van haar dochter zonder zijn aanwezigheid. Hij was daar erg gefrustreerd over, las de politie in appberichten.

De moeder en zus van Ruben maken in de loop van de dag gebruik van hun spreekrecht.