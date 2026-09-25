Gasunie noemt noodvoorraad gas van twee weken onvoldoende

GRONINGEN (ANP) - Gasunie Transport Services (GTS) pleit voor een grotere strategische gasvoorraad. Het kabinet gaat een noodvoorraad aanleggen voor ongeveer twee weken, schreef klimaatminister Stientje van Veldhoven (D66) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de beheerder van het gastransportnet in Nederland biedt die noodvoorraad onvoldoende bescherming tegen een verstoring die langere tijd aanhoudt.

"Een strategische gasvoorraad voor twee weken is een betekenisvolle eerste stap, maar biedt naar onze inschatting onvoldoende bescherming tegen een langdurige verstoring", stelt een woordvoerder van GTS. "Juist omdat Nederland steeds afhankelijker is van internationale gasstromen, adviseren wij rekening te houden met een crisis die enkele maanden kan duren. Uiteindelijk is het aan de politiek om te bepalen welk risico Nederland bereid is te accepteren."

Zo'n voorraad zou volgens GTS Europees geregeld moeten worden.