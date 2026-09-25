Rode Kruis waarschuwt voor gevolgen winter bij hulp aan Nepal

KATHMANDU (ANP) - Het Rode Kruis waarschuwt dat de aanstaande winter in Nepal grote gevolgen kan hebben voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de grote vloedgolf die vorige maand duizenden huizen verwoestte. Volgens de hulporganisatie is dat een groot probleem voor de duizenden burgers die door de ramp dakloos zijn geworden.

"Binnen enkele maanden krijgt de regio te maken met kille nachten, daarna vorst en sneeuw", aldus het Rode Kruis. "De wederopbouw van huizen, waterleidingen en bruggen is naar verwachting van de overheid niet voor de winter gereed en sommige dorpen zullen ook in de winter slecht bereikbaar blijven." De hulporganisatie zegt "alles op alles" te zetten om mensen warm onderdak te kunnen geven.

De vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken deel van een gletsjer, kostte zeker 1453 mensen het leven, maar duizenden anderen worden nog vermist. Ook in China zijn tientallen doden en honderden vermisten.