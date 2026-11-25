DEN HAAG (ANP) - JA21 overweegt om het stikstofpakket van het kabinet te steunen, maar Kamerlid Maarten Goudzwaard van de rechtse oppositiepartij heeft nog wel wat "ongemak" bij de plannen. JA21 wil meer duidelijkheid over de impact van de plannen voor boeren. "Is dat te doen voor die ondernemers, of niet? Daar wil ik meer inzicht in", zegt Goudzwaard.

De JA21'er is onder meer positief over de zonering, waarbij strengere regels voor boeren in een zogenoemde zone rondom kwetsbare natuur gaan gelden. Dat noemt Goudzwaard een "heel gerichte aanpak", waarbij hij de hoop heeft dat in andere gebieden de regels voor boeren soepeler kunnen worden. Hij voegt daar wel aan toe dat hij zich "natuurlijk wel" zorgen maakt om die ondernemers, maar ook graag wil dat "Nederland weer vooruit kan".

JA21 is erg kritisch op een ander voorstel uit het stikstofpakket, om koeienboeren te verplichten een minimale hoeveelheid grond te hebben voor de koeien die ze houden. Die moet wat Goudzwaard betreft veel soepeler. "Op deze manier is het bijna een krimpknop te noemen."

Belastingplan

De afgelopen weken trok JA21 samen op met SGP en BBB in de onderhandelingen over het belastingplan. De partijen hadden samen eisen op het gebied van asiel, medische ethiek en stikstof, maar dat leidde niet tot een deal. Nu heeft JA21 "de handen vrij" om een eigen afweging te maken, aldus Goudzwaard.

Dat leidde tot verontwaardiging en teleurstelling bij de andere twee eerdere bondgenoten. "Veel boeren gaan hier echt van schrikken", verwacht Caroline van der Plas van BBB. SGP'er André Flach wijst JA21 nog maar eens op de verwachting dat veel boeren vee moeten inleveren of zullen stoppen door de plannen.

Kamermeerderheid

Linkse oppositiepartij PRO heeft al eerder gezegd dat die partij de plannen van landbouwminister Jaimi van Essen (D66) kan steunen. Een voorwaarde voor die steun is wel dat de plannen niet afgezwakt worden. Daarmee lijkt er steun te zijn van een Kamermeerderheid.

Volgende maand debatteert de Tweede Kamer over het eerste wetsvoorstel uit het pakket van Van Essen.