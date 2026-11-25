WASHINGTON (ANP) - SpaceX mag in de komende jaren een miljoen satellieten in een baan rond de aarde brengen. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk wil die gebruiken als vliegende datacentra, die kunnen draaien op zonne-energie.

De Amerikaanse toezichthouder voor communicatie, de FCC, heeft woensdag toestemming gegeven voor de lanceringen. De waakhond verbindt daar wel voorwaarden aan. Zo moeten de eerste satellieten voor november 2033 gelanceerd zijn. In november 2035 moeten 100.000 satellieten in gebruik zijn genomen, en in november 2038 moet SpaceX 500.000 actieve satellieten hebben.

De toestemming moet SpaceX in staat stellen "te pionieren met opkomende technologieën die Amerikaans leiderschap in de ruimte en in kunstmatige intelligentie vooruithelpen", aldus de FCC.

Het is niet duidelijk hoe SpaceX het satellietennetwerk wil bouwen. Volgens schattingen draaien momenteel ongeveer 17.000 satellieten rond de aarde. Ongeveer 11.000 daarvan zouden van SpaceX zijn. Het bedrijf lanceerde in 2018 zijn eerste satelliet.