PFAS zit volgens RIVM in alle moedermelk

BILTHOVEN (ANP) - Moedermelk van vrouwen bevat PFAS. Pasgeboren baby's krijgen die schadelijke stoffen daardoor binnen. Het gaat meestal om kleine hoeveelheden, maar in een op de vijf gevallen zitten de concentraties boven de zogeheten risicogrens. Gezondheidsschade is dan niet uit te sluiten, hoewel dat niet betekent dat kinderen er meteen ziek door worden, concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De onderzoekers hebben de moedermelk van 1629 vrouwen uit heel Nederland onderzocht. In al die monsters zat PFAS.

Het RIVM had in de afgelopen jaren al vastgesteld dat mensen te veel PFAS binnenkrijgen door voedsel en drinkwater. De stoffen waren eerder ook al aangetroffen in het bloed.

Gezond

Het Voedingscentrum zegt dat het "geen prettig bericht is, zeker voor ouders die borstvoeding geven of hebben gegeven, of die zich voorbereiden op de komst van een kind". Het centrum benadrukt echter dat baby's over het algemeen maar een jaar borstvoeding krijgen. De blootstelling duurt daardoor te kort voor gezondheidsschade. Bovendien is het voor zowel de baby als de moeder gezond om borstvoeding te geven, aldus het centrum.

PFAS, een afkorting voor per- en polyfluoralkylstoffen, is een verzamelnaam voor duizenden door de mens gemaakte chemische stoffen die water-, vet- en vuilafstotend zijn. Ze worden daarom gebruikt in onder meer regenjassen, pannen met een antiaanbaklaag en blusschuim. Ze breken nauwelijks af in het milieu, waardoor ze zich ophopen in de natuur en ons lichaam. De stoffen worden in verband gebracht met kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsproblemen.

Het RIVM en het Voedingscentrum roepen op om het gebruik van PFAS verder terug te dringen, bijvoorbeeld door een Europees verbod. Dan dalen de concentraties in moedermelk en worden de gezondheidsrisico's kleiner, verwachten ze.