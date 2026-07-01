ATHENE (ANP) - Panathinaikos heeft de komst van Stefan de Vrij bevestigd. De verdediger en 79-voudig international heeft een contract getekend van een jaar, meldde de Griekse voetbalclub op zijn website.

De Vrij speelde de afgelopen acht seizoenen bij Internazionale. Hij won met de Milanese club drie landstitels en drie bekers. De Vrij miste het WK voetbal door een blessure. Hij was er wel bij op de WK's van 2014 (derde plaats) en 2022 (kwartfinales) en de EK's van 2021 (achtste finales) en 2024 (halve finales).

Het is niet duidelijk of De Vrij woensdagavond al van de partij is bij Panathinaikos, dat in het Gelderse Maurik een oefenwedstrijd speelt tegen Helmond Sport.