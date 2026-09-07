Politie vindt opnieuw vuurwapens tijdens zoekacties in Overasselt

OVERASSELT (ANP) - Tijdens zoekacties heeft de politie maandag opnieuw meerdere vuurwapens aangetroffen in Overasselt. Vorige week in de nacht van maandag op dinsdag liep een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond.

De politie doet geen uitspraken over de precieze vindlocaties van de vuurwapens die maandag zijn gevonden of de omstandigheden waarin de wapens werden aangetroffen. De afgelopen dagen zijn in het onderzoek meermaals wapens aangetroffen. "De verwachting is dat ons onderzoek in Overasselt niet vandaag is afgerond en ook de komende dagen door zal gaan", aldus de politie.

De beveiliger werd doodgeschoten bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. (28). In totaal zijn er 35 mensen aangehouden in het onderzoek. Daarvan zijn er twee vrijgelaten, maar zij blijven verdachten. De andere mannen zitten vast in beperkingen. De jongste van hen is 16 jaar oud, de oudste is 32 jaar.