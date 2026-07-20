Provincies: veiligheid Merwedebrug staat voorop, zorg om gevolgen

DEN HAAG/DEN BOSCH (ANP) - De provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland begrijpen waarom er geen vrachtwagens meer mogen rijden over de Merwedebrug, maar ze hebben wel zorgen om de gevolgen daarvan. Sinds zaterdag zijn vrachtwagens verboden op de brug in de A27 die Brabant en Zuid-Holland verbindt, omdat de boogconstructie op meerdere plekken te zwak blijkt te zijn.

"We maken ons flink zorgen om de logistiek en bereikbaarheid in dit gebied", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Jeroen van Dijken (VVD). "Veiligheid staat voorop, maar overheden en bedrijven moeten gezamenlijk alles op alles zetten om de hinder te beperken."

De Brabantse provinciebestuurder Stijn Smeulders (PvdA) zegt met het oog op de veiligheid te begrijpen waarom er een vrachtwagenverbod is ingesteld. "Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als er daadwerkelijk wat misgaat met de Merwedebrug. Daarom snappen we de ingreep, maar het is tegelijkertijd wel een teken aan de wand wat betreft de staat van onze rijksinfrastructuur."