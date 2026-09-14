Stichting wil gesprek met massadonor Simon, overweegt rechtsgang

DEN HAAG (ANP) - Stichting Donorkind overweegt namens een aantal ouders en kinderen die gedupeerd zijn door massadonor Simon juridische stappen tegen de man te ondernemen. Volgens de stichting is dat de wens van dertig ouders. Eerst krijgt de man een brief met een uitnodiging voor een gesprek, om een rechtsgang te vermijden.

De stichting meldt dat eerdere spijtbetuigingen van de donor en toezeggingen om te gaan stoppen met doneren de reden zijn om eerst in gesprek te gaan. Donorkind wil afspraken maken, zodat Simon daadwerkelijk niet meer doneert en alle ouders informeert. Doet hij dat niet, dan moet een boete volgen. Ook willen de ouders een schadevergoeding. Als dat niet in overleg lukt, wil de stichting dit alsnog afdwingen in de rechtbank.

Dat lukte in 2023 ook, toen in een zaak tegen massadonor Jonathan Meijer. Die moet een boete van een ton betalen als hij toch doneert. Meijer had gelogen over het aantal kinderen dat hij verwekt had. Ook Simon zou dit volgens Stichting Donorkind hebben gedaan.

Ties van der Meer, voorzitter van Stichting Donorkind, zegt met deze stap te doen wat "overheid en klinieken hebben nagelaten". Hij laat weten dat de ingreep helpt om kinderen te beschermen. Doordat ouders elkaar leren kennen en omdat de kinderen nu al op jonge leeftijd kunnen leren omgaan met een grote groep halfbroers en -zussen. Van der Meer noemt dit "een kans" voor Simon om verantwoordelijkheid te nemen voor de kinderen die hij heeft verwekt.