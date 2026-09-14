Israëlische minister wil filmmakers NAZA burgerschap afnemen

De Israëlische minister van Cultuur Miki Zohar heeft gedreigd filmmakers Yuval Abraham en Rachel Szor hun Israëlische staatsburgerschap af te nemen, schrijft onder meer persbureau AFP. De twee wonnen zaterdag op het filmfestival van Venetië een prijs voor hun documentaire NAZA. Zohar beschuldigt Abraham en Szor ervan met de documentaire hun eigen land te schaden.

De film van de regisseurs gaat volgens de officiële beschrijving over "het massale doden van Palestijnse burgers in Gaza door Israël". Voor de documentaire spraken de regisseurs met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger.

"Ik zal onmiddellijk stappen ondernemen om het Israëlische staatsburgerschap van deze verachtelijke makers in te trekken wegens landverraad", schreef Zohar op X. Ook noemt hij het "schokkend" dat de documentaire een prijs won op het filmfestival van Venetië.

Abraham en Szor waren eerder als regisseur betrokken bij de film No Other Land. Deze won vorig jaar de Oscar voor beste documentaire.