VVD sluit steun rekeningrijden niet uit: 'geen heilige huisjes'

DEN HAAG (ANP) - De VVD sluit steun voor een kilometerheffing niet uit. "Ik denk dat we geen heilige huisjes moeten hebben", zei Tweede Kamerlid Bart Bikkers met het oog op extra geld voor investeringen in infrastructuur. "Maar ik wil wel een brede afweging kunnen maken van alle opties die er zijn." Daarvoor wacht hij plannen van het kabinet af.

PRO-Kamerlid Habtamu de Hoop vroeg Bikkers naar de autobelasting die oploopt als iemand meer rijdt. Over het idee wordt al jaren gesproken. "Een meerderheid daarvoor hangt ook op de VVD", zei De Hoop. Toen Bikkers de optie niet uitsloot, reageerde hij positief.

Kamerlid Mona Keijzer stelde daarentegen bezorgde vragen aan Bikkers. "Begrijp ik nou goed dat de VVD bovenop alle belastingen en accijnzen nog een nieuwe laat komen?"

"Nee, mevrouw Keijzer ziet dat verkeerd", antwoordde Bikkers. Eventuele invoering van rekeningrijden vraagt wat hem betreft om "een volledige herziening van de belastingen rond de auto" zoals de wegenbelasting. "Om ervoor te zorgen dat het betaalbaar blijft voor iedereen die in die auto stapt."