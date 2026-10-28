VVD sluit steun rekeningrijden niet uit: 'geen heilige huisjes'

DEN HAAG (ANP) - De VVD sluit steun voor een kilometerheffing niet uit. "Ik denk dat we geen heilige huisjes moeten hebben", zei Tweede Kamerlid Bart Bikkers met het oog op extra geld voor investeringen in infrastructuur. "Maar ik wil wel een brede afweging kunnen maken van alle opties die er zijn." Daarvoor wacht hij plannen van het kabinet af.

PRO-Kamerlid Habtamu de Hoop vroeg Bikkers naar de autobelasting die oploopt als iemand meer rijdt. Over het idee wordt al jaren gesproken. "Een meerderheid daarvoor hangt ook op de VVD", zei De Hoop. Toen Bikkers de optie niet uitsloot, reageerde hij positief.

Kamerlid Mona Keijzer stelde daarentegen bezorgde vragen aan Bikkers. "Begrijp ik nou goed dat de VVD bovenop alle belastingen en accijnzen nog een nieuwe laat komen?"

Volledige herziening

"Nee, mevrouw Keijzer ziet dat verkeerd", antwoordde Bikkers. Eventuele invoering van rekeningrijden vraagt wat hem betreft om "een volledige herziening van de belastingen rond de auto" zoals de wegenbelasting. "Om ervoor te zorgen dat het betaalbaar blijft voor iedereen die in die auto stapt."

In het coalitieakkoord komt een kilometerheffing niet letterlijk voor, wel een voornemen om hervormingen van de autobelasting te onderzoeken. In plaats van het gewicht van de wagen zou die ook op omvang of oppervlakte gebaseerd kunnen worden. "Waarbij de voorwaarde is dat automobilisten er niet op achteruit mogen gaan."

Op de website van de VVD staat: "De VVD is tegen rekeningrijden. We vinden het oneerlijk als je extra moet betalen om bijvoorbeeld gewoon naar je werk of je familie te rijden." Volgens de partij is in het coalitieakkoord afgesproken dat er geen rekeningrijden komt.