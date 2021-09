Politie Haarlem lost waarschuwingsschot na vechtpartij

De politie in Haarlem heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een waarschuwingsschot gelost na een vechtpartij in het centrum van de stad. Volgens een woordvoerder is een verdachte aangehouden. Bij de vechtpartij raakte zeker een persoon gewond aan zijn hoofd. Het slachtoffer is behandeld in het ziekenhuis.

De politie kreeg rond 01.20 uur een melding over een vechtpartij in de Lange Veerstraat. Terwijl agenten onderweg waren, kwamen er berichten binnen dat er ook iemand met een vuurwapen zwaaide en dat er schoten werden gehoord. Eenmaal ter plaatse zagen ze een verdachte wegrennen met iets dat op een vuurwapen leek. De agenten zetten de achtervolging in en een van hen loste een waarschuwingsschot. Daarop gaf de verdachte zich over. In de buurt werd later een zogeheten BB-gun gevonden, waarmee plastic kogeltjes kunnen worden afgevuurd.

Wat de aanleiding was voor de vechtpartij en hoeveel personen erbij betrokken waren, is nog onbekend. De politie roept getuigen en mensen die misschien camerabeelden hebben op om zich te melden. De woordvoerder benadrukt dat bij de vechtpartij niet is geschoten. Omwonenden zouden het geluid van een rolluik dat werd neergelaten, hebben verward met schoten.