ABN AMRO verkoopt hoofdkantoor op Zuidas voor 765 miljoen euro

ABN AMRO verkoopt zijn hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas aan vastgoedinvesteerder Victory Group. De bank krijgt 765 miljoen euro voor het pand dat het in zijn geheel zal blijven huren totdat de verbouwing van een pand in de Bijlmer is afgerond. Dat pand is naar verwachting in 2025 klaar. ABN AMRO maakt een winst voor belastingen van 338 miljoen euro op de verkoop.

De plannen voor de verkoop van het hoofdkantoor werden door ABN AMRO eind vorig jaar aangekondigd. Het merendeel van de werknemers verhuist in 2025 naar het verbouwde pand aan de Foppingadreef in Amsterdam-Zuidoost. Een klein deel van de werknemers, onder wie de hoofddirectie, zal ook na voltooiing van dat pand blijven werken aan de Zuidas. Het nu verkochte pand blijft namelijk het officiƫle hoofdkantoor van de bank.

Het pand aan de Gustav Mahlerlaan werd in 1999 door ABN AMRO in gebruik genomen. Behalve het kantoorgebouw omvat het ook een circulair gebouwd paviljoen met de naam Circl. ABN AMRO heeft afspraken gemaakt met Victory, dat voor de deal een consortium vormt met G&S Vastgoed, over het hergebruik van dat paviljoen. Als huurder van het kantoorpand heeft ABN AMRO ook bepaalde duurzaamheidseisen gesteld aan de herontwikkeling van het gebouw aan de Zuidas.