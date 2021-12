Bronnen: Schiphol krijgt stikstofvergunning niet zomaar

Er moet behoorlijk wat gebeuren voordat Schiphol een geldige natuurvergunning krijgt voor de neerslag van stikstof. Op een gegeven moment kan dat tot grote problemen leiden, melden betrokkenen na een bericht van de NOS. Bronnen bevestigen dat er stevige ingrepen nodig zijn om ervoor te zorgen dat Schiphol kan blijven draaien.

Er loopt momenteel een aanvraag van de luchthaven voor een natuurvergunning. Volgens het bedrijf reageerde het ministerie van Landbouw daar eerder positief op. Maar als het aantal vluchten gelijk zou moeten blijven zou in elk geval een groot aantal boeren in de omgeving moeten stoppen, zeggen ingewijden. Daarnaast zijn er bepaalde ‘bronmaatregelen’, zoals schoner vliegen en elektrisch taxiën, die de uitstoot van Schiphol zelf kunnen verminderen.

Of de stikstofuitstoot met dit soort maatregelen genoeg daalt voor een geldige vergunning, is nog maar de vraag. Er is “wel behoorlijk wat ruimte nodig”, volgens bronnen.

Deze week is overleg gevoerd tussen Schiphol en de betrokken ministeries. De luchthaven herkent de genoemde noodzakelijke maatregelen niet. “Volgens het rapport van de commissie Remkes over stikstof is Schiphol slechts verantwoordelijk voor 0,1 procent van alle stikstofneerslag in Nederland”, aldus een woordvoerder van de luchthaven.

Maar het kabinet voelt er weinig voor om de “boel maar te laten lopen”, zeggen betrokkenen. Dat zou erg lijken op het Programma Aanpak Stikstof (PAS), het stikstofbeleid dat voorheen werd gevoerd. De Raad van State zette in mei 2019 een streep door die aanpak. De vrees is dat milieuorganisaties naar de rechter stappen als Schiphol geen geldige natuurvergunning heeft.