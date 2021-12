Schiphol verwerkte 3,1 miljoen passagiers in november

Luchthaven Schiphol heeft in november 3,1 miljoen passagiers verwerkt. Een jaar geleden waren dat er 0,9 miljoen en in november 2019, dus voor corona, reisden nog 5,3 miljoen passagiers via Schiphol.

Vorige maand hadden bijna 1,3 miljoen reizigers een overstap op Schiphol. Dit zijn circa 650.000 unieke passagiers, die in de internationale telwijze tweemaal worden geteld: als passagier bij aankomst en als passagier bij vertrek. Bijna 2,3 miljoen reizigers gingen naar of kwamen van een bestemming in Europa, ruim 800.000 buiten Europa.

Het aantal vluchten van en naar Schiphol bedroeg 28.372. Dat is een stijging van 91 procent tegenover november vorig jaar, maar een daling van 25 procent ten opzichte van 2019. Het aantal volledige vrachtvluchten kwam uit op 1928, met een totaal vervoerd vrachtvolume van 143.831 ton.