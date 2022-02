De 27-jarige Amsterdammer die dinsdagavond een gijzeling uitvoerde in de Apple Store aan het Leidseplein, was daar gearriveerd in een bezorgbus van Albert Heijn. Dat bevestigt een bron dichtbij het onderzoek na berichtgeving van RTL Nieuws.

Het is niet duidelijk of dit betekent dat de man werkte als bezorger voor AH of alleen in het busje reed. Het voertuig in kwestie stond dinsdagavond urenlang met knipperlichten aan voor de ingang van de Apple Store.