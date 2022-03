Oekraïense vluchtelingen opgevangen in sporthal Wormer

In een sporthal in Wormer (Noord-Holland) worden dinsdagavond 100 tot 150 bedden geplaatst voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Als het nodig is kunnen er in de loop van de week bedden worden bijgezet.

In totaal is er plek voor 400 bedden, meldt Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. Sporthal Wormer is in eerste instantie voor een week beschikbaar gesteld voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Tot nu toe hebben zich bijna 1400 Oekraïners in Nederland gemeld, schreef staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Met de 25 veiligheidsregio’s is afgesproken dat zij bij elkaar 50.000 plaatsen moeten regelen, waarvan de helft al op korte termijn.