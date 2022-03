Amsterdam opent nieuwe opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen

In Amsterdam komen er nog meer opvangplekken bij voor Oekraïense vluchtelingen naast de al bestaande locaties. Vluchtelingen kunnen nu ook terecht in het Wow Hostel in Nieuw-West en op twee schepen bij het Java-eiland. De nieuwe opvanglocaties worden nog deze week in gebruik genomen, meldt de gemeente.

In totaal biedt Amsterdam dan plek aan 900 vluchtelingen. In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland komt daarmee het totaal op ongeveer 1500 opvangplekken. De gemeente vangt sinds vorige week al Oekraïense vluchtelingen op in het Savoy Hotel in Zuid en in het a&o Hostel in Zuidoost.

Om de opvang van Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk te coördineren, wordt er donderdag een centrale plek ingericht in de RAI. Hier kunnen vluchtelingen zich melden en worden ze geholpen aan een opvangplek.

Een sporthal wordt gereedgemaakt voor noodopvang voor het geval er in een keer een groot aantal vluchtelingen aankomt die niet direct in hotels kunnen worden ondergebracht. De gemeente streeft ernaar de bedden in deze noodopvang zo kort mogelijk bezet te houden en voor doorstroom te zorgen naar locaties met betere voorzieningen.

De gemeente is ook begonnen met het opzetten van psychosociale zorg, dagbesteding, onderwijs en uitzicht op werk.