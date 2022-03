Twee mannen verdacht van handel in privégegevens

Twee mannen uit Noord-Holland worden ervan verdacht dat ze privégegevens van veel mensen hebben verzameld en verkocht. De kopers konden de informatie gebruiken om nietsvermoedende mensen op te lichten.

De verdachten zijn een 23-jarige man uit Weesp en een 19-jarige man uit Hilversum. De oudste van de twee werd dinsdag opgepakt, de jongste woensdag. Ze zitten nog vast.

In de computersystemen van de twee zijn tot nu toe honderdduizenden privégegevens gevonden, maar dit aantal kan nog oplopen omdat het onderzoek nog loopt. Tegelijk kunnen gegevens er dubbel in staan, dus het wil niet automatisch zeggen dat er ook gegevens van honderdduizenden mensen in staan, aldus de politie. Het onderzoek moet ook duidelijk maken hoe de twee aan al die gegevens kwamen, en hoeveel geld ze met hun handel hebben verdiend.

Voor criminelen zijn privégegevens van mensen goud waard. Ze kunnen bijvoorbeeld potentiële slachtoffers bellen en zich onder meer voordoen als bankmedewerker. Wanneer ze iemands naam, geboortedatum, rekeningnummer en burgerservicenummer noemen, kunnen ze het vertrouwen winnen.