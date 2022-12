Door een ramkraak is grote schade ontstaan aan een kledingwinkel aan het Ritsevoort in Alkmaar. De politie meldt dat een auto omstreeks 03.00 uur de pui van de kledingzaak ramde. Het rolluik werd vernield en het voertuig kwam in de winkel tot stilstand.

Meerdere daders gingen er daarna vandoor met spullen uit de winkel. Ze zijn met een scooter gevlucht.