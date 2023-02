Twee gewonden door brand in Schagen, tien woningen ontruimd

Door een brand in een appartementencomplex aan de Miede in het Noord-Hollandse Schagen zijn maandagavond twee mensen gewond geraakt. Tien woningen werden vanwege de rook die is vrijgekomen tijdelijk ontruimd.

De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een derde persoon is ter plaatse nagekeken door ambulancemedewerkers.

De bewoners van de ontruimde woningen werden opgevangen in de kantine van een naastgelegen tehuis. Even na 01.00 uur mochten zij bijna allemaal terug naar huis. De woning waar de brand uitbrak is onbewoonbaar verklaard.

De brand brak maandagavond laat uit. Even na middernacht was het vuur onder controle. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.