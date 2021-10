Kerk in Staphorst gebruikt niet alle kerkbanken om corona

Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in Staphorst laat de Hersteld Hervormde Kerk in die plaats zondag minder mensen toe bij de kerkdiensten. Niet alle kerkbanken worden gebruikt.

Ook afgelopen zondag werd tussen twee rijen kerkgangers al een bank leeg gehouden, bevestigt ouderling Jan Talen berichtgeving van de Stentor.

Talen leeft mee met alle mensen die ziek zijn en wijst erop dat alles wordt geprobeerd om besmettingen te voorkomen. “Ook de afgelopen tijd kwam al niet iedereen naar de diensten. We hadden afgeschaald vanwege het aanzienlijke aantal besmettingen. Verder houden mensen als ze binnen zijn ook afstand en ze krijgen een plaats aangewezen.”

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde dinsdag 50 nieuwe coronagevallen in Staphorst. Na Den Haag (136 besmettingen), Amsterdam (116), Rotterdam (92) en Apeldoorn (69) volgt Staphorst.

De overwegend gereformeerde gemeente in Overijssel, waar bijna de helft van de inwoners niet is inge├źnt tegen het coronavirus, is naar verhouding de grootste brandhaard van het land. Ook andere gemeenten in de zogeheten Biblebelt hebben veel positieve tests, zoals Neder-Betuwe (40), Ede (38), Barneveld (28) en Hoeksche Waard (23).